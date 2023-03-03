Software-update: EZ CD Audio Converter 10.3

EZ CD Audio Converter logo (75 pix) Poikosoft heeft versie 10.3 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.3:
  • User interface updates
    • Album art viewer
    • Dark mode fixes
    • Improved metadata panel on left/right side
    • Other minor improvements
  • Updated Amazon Album Art search
  • Updated WavPack 5.6.0 Codec
  • Updated Monkey's Audio 9.20 Codec
  • Updated Exhale 1.2.0 Extended HE AAC Encoder
  • Fixed JPEG EXIF image rotation on image resizing
  • Fixed FFMPEG 24-bit formats were decoded to 32-bit
  • Fixed SACD ISO metadata was not correctly converted to Unicode
  • General improvements and code optimizations

EZ CD Audio Converter

Versienummer 10.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Poikosoft
Download https://www.poikosoft.com/download
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-03-2023 15:26 6

03-03-2023 • 15:26

6

Bron: Poikosoft

Update-historie

20-03 EZ CD Audio Converter 13.0 4
06-12 EZ CD Audio Converter 12.4 0
27-11 EZ CD Audio Converter 12.3.4 14
11-'25 EZ CD Audio Converter 12.3 9
09-'25 EZ CD Audio Converter 12.2 27
03-'25 EZ CD Audio Converter 12.1 0
02-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.2 6
01-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.1 1
09-'24 EZ CD Audio Converter 12.0.0 15
08-'24 EZ CD Audio Converter 2024.8.12 3
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EZ CD Audio Converter

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (6)

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Metallize 3 maart 2023 15:45
Een erg handig tooltje waarmee ik in 2010 all mn CD's heb geconverteerd naar FLAC , omdat ik ging emigreren :)
Ze liggen er nog iig allemaal op de zolder van mn ouders bijna 100 cd's van verschillende metal/rock/hardrock bands :z
Roel1966 3 maart 2023 21:34
Handig om te weten dat er nog tooltjes zijn om cd's te branden of rippen want dat is alweer lange tijd geleden dat ik nog cd's zelf ripte. Tegenwoordig download ik vaak de mp3's wat toch dan een boel extra werk weer scheelt. Ik download dan wel meestal mp3's waarvan ik zelf ook de originele cd/dvd of lp heb liggen.
Ramoncito @Roel19665 maart 2023 15:05
Er lijkt een groot verschil te zijn met mijn eigen rips van destijds, ook met de voorloper van dit programma gedaan, en wat er tegenwoordig te vinden is aan mp3 bestanden: Mijn eigen bestanden hebben bijvoorbeeld ingevulde tags zoals lyrics, en mijn huidige autoradio ziet ze niet (de oude wel...) iets met v1 en v2 tags oid. Een groot deel van mijn eigen muziek is nu dus niet meer afspeelbaar :/

Voorts lijken bepaalde nieuwe geluidsbestanden véél harder te klinken dan mijn eigen geripte CD's. Ik zie dat ook terug als ik zo'n bestand bekijk in Audacity: het geluid lijkt dan opgepompt tot het maximum, volume lijkt tweemaal hoger dan mijn oude bestanden.

Op de autoradio hoor ik mijn eigen muziek helemaal niet op het volume van de nieuwe rips. Leuk als je dan je volume omhoog zet, en het volgende nummer gewoon tweemaal zo hard klinkt en er een 'limiter'-filter overheen is gedaan of zo...
Roel1966 @Ramoncito5 maart 2023 18:30
Er lijkt een groot verschil te zijn met mijn eigen rips van destijds, ook met de voorloper van dit programma gedaan, en wat er tegenwoordig te vinden is aan mp3 bestanden:
Ik herken het probleem maar daar gebruik ik altijd mp3gain voor waarmee je het volume kan egaliseren en werkt op zich goed.
Mijn eigen bestanden hebben bijvoorbeeld ingevulde tags zoals lyrics, en mijn huidige autoradio ziet ze niet (de oude wel...)
Autoradio's is ook een verhaal apart vooral dan de al wat oudere autoradio's, maar daar heb ik mij nooit mee bezig gehouden. Dat was vaak onbegonnen werk want de ene tag werkte wel, de andere tag weer niet.
Voorts lijken bepaalde nieuwe geluidsbestanden véél harder te klinken dan mijn eigen geripte CD's.
Dat is mij ook wel vaker opgevallen maar ik denk dat het vooral aan het volume van het bronbestand ligt en deels misschien ook wel aan een bepaalde compressie. Hetzelfde heb je ook vaker bij Youtube als je dan een filmpje upload en audio dan veel zachter klinkt op Youtube dan de originele opname.
Leuk als je dan je volume omhoog zet, en het volgende nummer gewoon tweemaal zo hard klinkt en er een 'limiter'-filter overheen is gedaan of zo...
Ja, kan zelfs gevaarlijk zijn als opeens het volume omhoog schiet maar ik raad je aan om mp3gain te gebruiken.
Ramoncito @Roel19666 maart 2023 10:39
Tsja, als ik op YT iets kijk (en dat is bijzonder weinig), dan staat mijn main volume op 23%, mijn equilizer-instellingen op automatisch, en het volume van het YT filmpje op maximum. Het geluid knettert dan mijn laptop uit en ik zet de schuif dan terug op ongeveer 10%... Ik heb dan ook nog eens de volume-mixer per applicatie teruggezet naar 25% voor systeemgeluiden en 50% voor Firefox.

Als ik alle geluidsinstellingen op standaard zou zetten, blaas ik mijn speakers op met zo'n videoclip. Het slaat werkelijk nergens op... :( Bij de vriend van mijn moeder is dat dus al gebeurd met de externe speakers die ik voor hem had neergezet.

[Reactie gewijzigd door Ramoncito op 25 juli 2024 10:57]

Roel1966 @Ramoncito6 maart 2023 17:16
Het geluid knettert dan mijn laptop uit en ik zet de schuif dan terug op ongeveer 10%..
Het ligt een beetje aan welke audiochip in de laptop of pc zit maar bij velen heb je een instelling bij de drivers die het volume egaliseert. Daarmee voorkom je van die uitschieters en ik die eigenlijk altijd ingeschakeld heb staan.

Zelf gebruik ik trouwens een externe usb-c geluiskaartje ( Soundblaster G3 ) met best goede software waarmee je onderlinge volumes goed kan regelen. Je kan dan ook b.v. meerdere geluidsbronnen regelen qua volume waarmee je ook die pieken kan voorkomen. De interne audiochip ( Realtek ) viel mij tegen en was ook qua instellingen te beperkt.

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