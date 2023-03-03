Poikosoft heeft versie 10.3 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.3: User interface updates Album art viewer Dark mode fixes Improved metadata panel on left/right side Other minor improvements

Updated Amazon Album Art search

Updated WavPack 5.6.0 Codec

Updated Monkey's Audio 9.20 Codec

Updated Exhale 1.2.0 Extended HE AAC Encoder

Fixed JPEG EXIF image rotation on image resizing

Fixed FFMPEG 24-bit formats were decoded to 32-bit

Fixed SACD ISO metadata was not correctly converted to Unicode

General improvements and code optimizations