Versie 3.2.490 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.2.490: The requirement to have a access GlassWire via an account has been removed.

There is no longer a free 7 day trial of Premium for those who do create an account.

More features available on the Free version with various limitations include: Firewall (Click-to-block), GlassWire Score and Anomaly detection.

Changes to history and feature limitations on the Free version.

Direct navigation to Management Console.

UI improvements.

Minor bug fixes.