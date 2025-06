Mozilla heeft een update voor versie 109 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 109 heeft Mozilla onder meer versie 3 van Manifest, dat voor extensies wordt gebruikt, nu standaard ingeschakeld, en is de Windows-versie nu voorzien van Arbitrary Code Guard exploit protection. In versie 109.0.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed: Reverted changes to Windows font smoothing which caused poor rendering on some configurations (bug 1803154)

Fixed jank when loading pages containing a large number of emoji characters (bug 1809081)

Fixed an issue causing authentication prompts to not appear when loading pages in some enterprise environments (bug 1809151)

Fixed inconsistent sizing of event listener checkboxes inside the Inspector developer tool (bug 1811760)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 109.0.1 voor macOS (Fries)