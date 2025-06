Versie 5.17 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,7MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.17: HTML Export: Fixed duplication of listed movies when generating output multiple times while staying in the HTML Export screen.

TheMovieDb import: Fixed importing characters for TV Series.

User interface: fixed translation of Color column.

IMDb Import: Fixed import of taglines.

Rotten Tomatoes: Fixed random values if movie page could not be loaded (e.g. if the website is blockek like in Iran).

Rotten Tomatoes: Fixed batch update.

Export / Print: Added option to export / print tags.

TV Display: Fixed arrow keys stopped working after navigation into TV Series episodes.

HTML Export: Fixed links to movies in Years overview.

Translations: Updated the Simplified Chinese, French, German, Slovenian and Dutch translations.