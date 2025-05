Versie 5.16 van EMDB is uitgekomen, de derde uitgave alweer van deze maand. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.16: HTML Export: Custom Versions were not displayed.

NFO: fixed 'tt' prefix for IMDb ids in NFO files.

User interface: selection in listview / bookshelf was not kept when sorting.

Add from Hard disk: Fixed getting proper tomatometer scores.

Manual Actor search: When adding an actor without image EMDB could give an error.

Database: play count is set to 1 if seen date is set but play count is still 0 (fixing movies marked as seen).

Database: Fixed play count on play

Add Movies: fixed the initial tomatoscores.

Export / Print: fixed display tomatoscore in listview / export / print

Translations: Updated the Spanish, Arabic, Simplified Chinese, Czech, French, German and Dutch translations.