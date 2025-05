Versie 22.12 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: WebVTT: more information (duration, start/end timestamp, count of lines...)

MP4/MOV: support of FLAC

MP4/MOV: support of LanguageIETF

ProRes: parse FFmpeg glbl atom for getting color range

AVI/WAV: detection of character set

WAV: display MD5 of raw content

FLAC: display MD5 of unencoded content

USAC: trace of UsacFrame() up to after preroll

MOV/MP4: option for parsing only the header, no parsing of any frame

MXF: option for parsing only the header, no parsing of any frame Fixed: MXF: quicker parsing when fast parsing is requested

I662, WAV: fix false-positive detection of DTS in PCM

I1637, MPEG-Audio: proper support of Helix MP3 encoder detection and encoder settings

I661, MXF: fix UKDPP FpaPass value sometimes not outputted

S1182, Teletext subtitle: prioritize subtitle metadata other overs

Matroska: Better handling in case of buggy AVC stream

22.2 audio: Fix name of 1 channel (Tll --> Tsl)

AAC: fix wrong parsing of some bitstreams

Fix crash with stdin input and ctrl-c

Fix memory leak in JSON output