Versies 5.18 van Pi-hole Web 5.18 en 5.20 van Pi-hole FTL zijn uitgekomen, Pi-hole Core is deze keer niet bijgewerkt. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

As always, please read through the changelog before updating with pihole -up . (A new tag for docker image will arrive in due course.)

This release finally ships the remaining bits of the latest dnsmasq release and updates the help text of FTL. We also update the embedded LUA engine and increase the SQLite3 cache size to get some more performance due to relying more on our internal caching compared to rely on page caching done by the kernel (for the gravity B-tree).

Increase SQLite3’s cache size

Update embedded dnsmasq to v2.88rc3

Update embedded dnsmasq to v2.88rc4

Print more detailed (“extended”) error code in SQLite3 code

Embedded lua scripts into FTL

Update embedded LUA to 5.4.4

Update embedded dnsmasq to v2.88rc5

Fix incorrect DNSSEC-related warning during history import

Exit immediately after running dnsmasq-test

Improve -vv and –help

Full Changelog: v5.19.2...v5.20

More API endpoints now require auth – as mentioned last month in this blog post

Fix doughnutTooltip if total percentage of shown slices is less than 0.1%

Require auth for more API endpoints

Increase small-box footer contrast ratio