TechSmith heeft versie 2022.4.1 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zien we onder meer de terugkeer van de oude exportfunctionaliteit, omdat de nieuwe niet helemaal aan de verwachtingen voldeed.

Export Back by popular demand, the Legacy Exporter is once again available as an export option for encoding and packaging videos. The Legacy Exporter is expected to fully retire in the next 12 months but based on feedback we have decided the modern export experience needs a few more options available before it can fully assume the role.

Added the ability to export timeline selection into the modern exporter Bug Fixes Improved performance when trimming media with cursor metadata.

Fixed a bug that could cause Undo to undo more than expected after dragging media to the canvas.