Firmware-update: Synology DSM 7.1.1 build 42962 Update 3

Synology logo (45 pix)Synology heeft de derde update voor Disk Station Manager versie 7.1.1 uitgebracht. Synology DSM is de beheersoftware die op diverse nas-producten van het bedrijf draait. De Disk en Rack Stations bieden meer dan alleen extra opslagruimte. Zo kunnen er extra pakketten worden geïnstalleerd om het apparaat bijvoorbeeld ook als mediaserver, webserver, printserver of back-upserver te laten functioneren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Voordat versie 7.1.1 kan worden geïnstalleerd, moet minimaal versie 7.0 aanwezig zijn. Verder is het uitsluitend geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 13 of hoger. Versie 7.1 zal overigens de laatste update zijn voor modellen die eindigen op 13, 14 of 15. Kijk voor de overige voorwaarden en de verschillende downloads op deze pagina. Versie 7.1.1 bevat voornamelijk bugfixes en beveiligingsupdates. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit.

Important notes
  • Your Synology NAS may not notify you of this DSM update because of the following reasons. If you want to update your DSM to this version now, please click here to update it manually.
    • Your DSM is working fine without having to update. The system evaluates service statuses and system settings to determine whether it needs to update to this version.
  • Depending on your Synology NAS model, this update will restart the device.
Fixed Issues

Versienummer 7.1.1 build 42962 Update 3
Releasestatus Final
Website Synology
Download https://archive.synology.com/download/Os/DSM/7.1-42962-3
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 09-12-2022 07:10
16 • submitter: dennisje7

09-12-2022 • 07:10

16

Submitter: dennisje7

Bron: Synology

Update-historie

23-07 Synology DSM 7.4.1 build 90080 23
10-07 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 4 25
16-06 Synology DSM 7.4 build 90075 34
20-03 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 3 29
16-03 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 2 40
29-01 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 1 31
02-12 Synology DSM 7.3.2 build 86009 11
18-11 Synology DSM 7.3.1 build 86003 Update 1 15
10-'25 Synology DSM 7.3.1 build 86003 46
10-'25 Synology DSM 7.3 build 81180 64
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Reacties (16)

-Moderatie-faq
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ffchecken 9 december 2022 09:47
De firmware van de DS213 gaat niet verder dan DSM 6.2.4-25556.
Geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 13 of hoger. Dat zou betekenen dat deze firmware ook op de DS213 zou moeten draaien. Helaas is dat niet zo.
speedy_d_27 @ffchecken9 december 2022 10:03
Vreemd, ik heb een DS213j en daar draait nu 7.1.1.42962 update 2 op zonder problemen. Ik kon gewoon updaten naar 7.x toen die uitkwam.

Op deze pagina zie je wel dat 7.1.x de laatste versie is voor de 13-serie
https://www.synology.com/nl-nl/releaseNote/DSM?model=DS213j
(zie versie 7.1.42661 voor dit detail)
Het zou dus gewoon moeten kunnen.

Het enige wat ik me kan bedenken is dat ik handmatig heb geinstalleerd en niet via de update functie in DSM. Na het updaten werken de updates wel gewoon.
Je kunt versie 7.1.x voor de 13-serie (en anderen) downloaden op
https://www.synology.com/...DS213j?version=7.1#system

[Reactie gewijzigd door speedy_d_27 op 23 juli 2024 14:39]

ffchecken @speedy_d_279 december 2022 10:23
Klopt, dit kan wel met de DS213j maar niet met de DS213 & DS213+.
speedy_d_27 @ffchecken12 december 2022 08:37
oh, ok. het zit hem dus in de details ;)
An sich wel vreemd dat de hogere/snellere types het dan niet ondersteunen, je zou het andersom verwachten.

[Reactie gewijzigd door speedy_d_27 op 23 juli 2024 14:39]

SebasFM @ffchecken9 december 2022 09:56
Als je de link volgt in het artikel , zie je dat de fix nog niet uit is voor de 6.x reeks. ;) Nog even wachten dus.
Mizitras 9 december 2022 10:33
En wat met de kleinde multimedia packages zoals DSVIdeo en DSAudio? Die laatste is sinds 2017 precies nooit stabiel gemaakt, zo veel connectiviteitsissues.
JobPJ @Mizitras9 december 2022 15:48
Ik mis nog steeds een in te stellen en werkende gapless audio functie.
Ferruginous Hwk @Mizitras9 december 2022 11:12
Beetje off-topic maar ik gebruik geen DS-video maar ben sinds een paar jaar een erg tevreden klant van Infuse Pro.
Just Me Or Tha One @Ferruginous Hwk9 december 2022 13:40
En dat draai je dan op je synology? Het lijkt een tegenhanger van plex te zijn.
sircampalot @Just Me Or Tha One9 december 2022 14:24
Infuse lijkt meer op een player, zonder server-side software.
Dat is een behoorlijk verschil met Plex.
gpglang @Ferruginous Hwk9 december 2022 12:16
Wij ook. DS Video is bagger in vergelijking met Infuse
darkness_nightf @Ferruginous Hwk9 december 2022 19:23
Is dat een app alleen voor apple machines?
kraats 9 december 2022 09:41
Net even handmatig geïnstalleerd op mijn DS720+ omdat het toch fijn is een internetfacing NAS up-to-date te houden. Installatie vereiste geen reboot, maar alle packages werden achter elkaar gestopt en gestart. Duurde uiteindelijk langer dan de 10 minuten die het update-proces zelf aangaf dat het zou duren
robvh99 @kraats10 december 2022 00:09
Hier hetzelfde, ook iets van 20min bezig met herstarten van packages.
En na de installatie was de package apache 2.4 stuk en een repair hielp niets. Een herstart uiteindelijk wel.
mark184 9 december 2022 08:16
Samba 3 Multi Channel is ook als beta uit gekomen.
SED 9 december 2022 21:02
Bij pwn2Own vooral hacks van de synology ax router wan zijde.
Wel deze voor de NAS.
BUG COLLISION - ASU SEFCOM was able to execute their OOB Write attack against the Synology DiskStation DS920+ in the NAS category to gain code execution. However, one of the exploits they used was already publicly known. They still earn $10K and 2 Master of Pwn points.
https://www.zerodayinitia...onto-2022-day-one-results

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