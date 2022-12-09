Synology heeft de derde update voor Disk Station Manager versie 7.1.1 uitgebracht. Synology DSM is de beheersoftware die op diverse nas-producten van het bedrijf draait. De Disk en Rack Stations bieden meer dan alleen extra opslagruimte. Zo kunnen er extra pakketten worden geïnstalleerd om het apparaat bijvoorbeeld ook als mediaserver, webserver, printserver of back-upserver te laten functioneren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Voordat versie 7.1.1 kan worden geïnstalleerd, moet minimaal versie 7.0 aanwezig zijn. Verder is het uitsluitend geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 13 of hoger. Versie 7.1 zal overigens de laatste update zijn voor modellen die eindigen op 13, 14 of 15. Kijk voor de overige voorwaarden en de verschillende downloads op deze pagina. Versie 7.1.1 bevat voornamelijk bugfixes en beveiligingsupdates. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit.
Important notes
Fixed Issues
- Your Synology NAS may not notify you of this DSM update because of the following reasons. If you want to update your DSM to this version now, please click here to update it manually.
- Your DSM is working fine without having to update. The system evaluates service statuses and system settings to determine whether it needs to update to this version.
- Depending on your Synology NAS model, this update will restart the device.
- Fixed multiple security vulnerabilities. (Synology-SA-22:23)