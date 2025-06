Versie 2022.11.0 van Home Assistant Core is uitgebracht. Home Assistant Core is een opensourceplatform voor home-automation gemaakt in Python 3. Het draait via Hassbian op een Raspberry Pi 3 of een Linux-, macOS- of Windows-computer. Het ondersteunt het detecteren van apparaten, zoals Philips Hue, Belkin WeMo-schakelaars, Mr. Coffee-koffiezetapparaten, de slimme schakelaars van IKEA en het mqtt-protocol. Daarnaast kan het waar mogelijk deze apparaten aansturen en automatisering toepassen. Voor meer informatie over Home Assistant verwijzen we naar deze pagina en ons eigen Forum. De volledige releasenotes voor deze uitgave zijn hier te vinden; dit is de aankondiging daaruit:

This November already feels a lot like Christmas, what a heck of a release! Quite a few suggestions from the Month of “What the Heck?!” already landed! Ready to unpack the presents?

Talking about the WTH month, it ended. Well, sort of, at least. It is now closed for new topics/suggestions, but existing ones remain open for discussion and can be voted on. I’m curious to see more of these WTHs being resolved in the upcoming releases.

This release has so much goodness that I have a hard time picking a favorite. Water usage, maybe? I’m really not sure, so I’m going to cut this intro short. Let me know your favorite in the comments below! Enjoy the release!