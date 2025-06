Versie 15.35 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave is het makkelijker gemaakt om vertrouwde apparaten met een mobiele telefoon toe te voegen, werkt de browserversie een stuk sneller en kunnen er nu ook bestanden tussen Windows en Mac worden uitgewisseld via de browserversie.

New features You can now add trusted devices more easily using your mobile phone. Learn more here. Improvements Remote control sessions from the TeamViewer web application are now significantly faster.

Improved file transfer: It is now possible to easily transfer files & folders between Mac or Windows devices and the TeamViewer web application.