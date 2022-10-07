De Mozilla Foundation heeft versie 102.3.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes Thunderbird will try to use POP CRAM-MD5 authentication even if not advertised by server Fixes Checking messages on POP3 accounts caused POP folder to lock if mail server was slow or non-responsive

Newsgroups named with consecutive dots would not appear when refreshing list of newsgroups

Sending news articles containing lines starting with dot were sometimes clipped

CardDAV server sync silently failed if sync token expired

Contacts from LDAP on macOS address books were not displayed

Chat account input now accepts URIs for supported chat protocols

Chat ScreenName field was not migrated to new address book

Creating a New Event from the Today Pane used the currently selected day from the main calendar instead of from the Today Pane

New Event button in Today Pane was incorrectly disabled sometimes

Event reminder windows did not close after being dismissed or snoozed

Improved performance of recurring event date calculation

Quarterly calendar events on the last day of the month repeated one month early

Thunderbird would hang if calendar event exceeded the year 2035

Whitespace in calendar events was incorrectly handled when upgrading from Thunderbird 91 to 102

Various visual and UX improvements