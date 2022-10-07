Software-update: Mozilla Thunderbird 102.3.2

Mozilla Thunderbird 60 logo (80 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 102.3.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes
  • Thunderbird will try to use POP CRAM-MD5 authentication even if not advertised by server
Fixes
  • Checking messages on POP3 accounts caused POP folder to lock if mail server was slow or non-responsive
  • Newsgroups named with consecutive dots would not appear when refreshing list of newsgroups
  • Sending news articles containing lines starting with dot were sometimes clipped
  • CardDAV server sync silently failed if sync token expired
  • Contacts from LDAP on macOS address books were not displayed
  • Chat account input now accepts URIs for supported chat protocols
  • Chat ScreenName field was not migrated to new address book
  • Creating a New Event from the Today Pane used the currently selected day from the main calendar instead of from the Today Pane
  • New Event button in Today Pane was incorrectly disabled sometimes
  • Event reminder windows did not close after being dismissed or snoozed
  • Improved performance of recurring event date calculation
  • Quarterly calendar events on the last day of the month repeated one month early
  • Thunderbird would hang if calendar event exceeded the year 2035
  • Whitespace in calendar events was incorrectly handled when upgrading from Thunderbird 91 to 102
  • Various visual and UX improvements

Mozilla Mozilla Thunderbird

Versienummer 102.3.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-10-2022 07:44 4

07-10-2022 • 07:44

4

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
29-01 Mozilla Thunderbird 147.0.1 2
14-01 Mozilla Thunderbird 147.0 27
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Mozilla Thunderbird

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4 van 5 sterren
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Reacties (4)

-Moderatie-faq
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desalniettemin
7 oktober 2022 09:21
Gisteravond al de update.
kenwel 8 oktober 2022 15:27
Ik krijg sinds versie 102.3 telkens de melding dat ik niet kan updaten, en moet dan handmatig het bestand downloaden. Is er een probleem met de automatische updater in Thunderbird?
mvdejong @kenwel10 oktober 2022 14:34
Ik had dat zowel met 102.3.1 als 102.3.2, die zeuren elke middag dat ik moet updaten. Er wordt daar blijkbaar aangeklungeld met ontwikkelen en testen.
mvdejong 23 oktober 2022 12:43
Ook 102.3.3 kon niet automatisch geinstalleerd worden, en na installatie bleef ik dagelijks weer een aanbod krijgen om een update te doen, wat steeds weer 102.3.3 was.
Maar van zaterdag 22 op zondag 23 oktober is 102.4.0 wel automatisch geinstalleerd, ik kreeg zondag alleen nog even het verzoek om Thunderbird te herstarten.

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