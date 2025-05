Versie 5.12.1 van Pi-hole Core is uitgekomen. Ook zijn Pi-hole Web 5.15 en FTL 5.18 uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelogs voor de drie afzonderlijke modules kunnen hieronder worden gevonden.

Pi-hole FTL changes: Improve deep CNAME inspection in #1425

Add warning about inaccessible adlists to message table (Pi-hole diagnosis) in #1415

Update embedded dnsmasq to v2.87rc1 in #1429

Store domainlist IDs for blocked/permitted queries in #1409

Replace nonstandard which in #1430 Pi-hole Web changes: Do not apply IDNA conversion to RegEx domains in #2336

Set Samesite=Strict for PHP session cookie in #2285

Use constants in place of class constants in #2342

Add the ability to filter domains by type in #2334

Update browserlist in #2344

Show link from query log to domain table for black/whitelisted domains in #2346

Avoid message warnings on Settings page, if session was already started in #2351 [Introduced into dev by #2285]

Add interpretation for Pi-hole message type ADLIST in #2320 Pi-hole Core changes: Update FTL Binary test to ensure we catch incompatibility issues early in #4893

Fix pihole restart command in #4899