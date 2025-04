Opera heeft versie 91 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 91, die op Chromium 105 is gebaseerd, bevat geen nieuwe mogelijkheden. We zijn er diverse bugfixes doorgevoerd, zijn er vertalingen er nieuwe toegevoegd en enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Opera Browsers has been updated to stable version 91, and Chromium version 105.0.5195.102. This version includes a crash fix, additional translations and minor tweaks for usability. The full list of changes related to this update are listed in the changelog.