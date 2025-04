Blackmagic Design heeft versie 18.0.3 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. Versie 18.0.3 is een kleine release die een handvol problemen verhelpt.

What's new in DaVinci Resolve 18.0.3 Addressed a USB C connection issue with Fairlight Desktop Consoles.

Addressed an issue when rendering clips without color nodes.

Addressed supplemental IMF render issue with Dolby Vision 2.9 metadata.

Addressed issue with deleting empty tracks on imported AAF timeline.

General performance and stability improvements.