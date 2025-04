Poikosoft heeft versie 10.2.0 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.2.0: Codec updates FLAC 1.4.0 32-bit samples encoding/decoding Compression improvements Performance improvements More info Monkey's Audio 8.65 Exhale Extended HE-AAC 1.1.9.1 AC-3 Encoder [FFmpeg 5.1.1] FFmpeg 5.1.1

Loudness is now shown as LUFS (EBU R 128) by default Configurable to show ReplayGain Loudness or ReplayGain Gain

Lossy to Lossless file format conversion now defaults to 16-bit final output Configurable to 16-bit, 24-bit, or 32-bit (float)

Audio CD burning normalization setting as LUFS (EBU R 128)

Updated EBU R 128 loudness scanner with performance improvements

Improved loading of (invalid) Cue Sheet [.cue] files

Improved Cue Sheet [.cue] error reporting

Improved support for multi-file Cue Sheet [.cue] files (e.g. Vinyl; one file per multiple tracks per side A/B)

Bugfix: SACD ISO decoder failed to seek over 4GB {Integer overflow} (tracks with start position >4GB were not extracted correctly)