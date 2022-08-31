Software-update: qBittorrent 4.4.5

qBittorrent logo (80 pix) Versie 4.4.5 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.4 is onder meer de overstap naar libtorrent 2.0 gemaakt, maar er wordt ook nog steeds een versie met libtorrent 1.2 aangeboden. Ook is er een aparte download met een interface die met Qt 6 is gemaakt, die overigens nog wel als experimenteel wordt aangeduid. De release notes voor versie 4.4.5 kunnen hieronder worden gevonden.

qBittorrent version 4.4.5 was released.

NOTE: The default builds for all OSs switched to libtorrent 1.2.x (RC_1_2) from 2.0.x (RC_2_0). Builds for libtorrent 2.0.x are also offered and are tagged with RC_2_0. The switch happened due to user demand and perceived performance issues. If until now you didn't experience any performance issue then go ahead and use the RC_2_0 builds.

MACOS: The macOS version is not well supported, because we don't have active macOS developers/contributors. The project is in need of macOS developers. If you are a macOS developer willing to help, just go to our bug tracker for a list of macOS related issues. Or try to fix bugs that you yourself have discovered and annoy you.

qBittorrent version 4.4.5 changelog:
  • BUGFIX: Fix missing trackers when adding magnet link. Affects libtorrent 2.0.x builds

Versienummer 4.4.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website qBittorrent
Download https://www.qbittorrent.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-08-2022 15:07
8 • submitter: 1DMKIIN

31-08-2022 • 15:07

8

Submitter: 1DMKIIN

Bron: qBittorrent

Update-historie

10-07 qBittorrent 5.2.3 0
16-06 qBittorrent 5.2.2 2
26-05 qBittorrent 5.2.1 10
04-05 qBittorrent 5.2.0 14
20-11 qBittorrent 5.1.4 5
11-11 qBittorrent 5.1.3 12
07-'25 qBittorrent 5.1.2 3
06-'25 qBittorrent 5.1.1 39
04-'25 qBittorrent 5.1.0 20
04-'25 qBittorrent 5.0.5 7
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Reacties (8)

-Moderatie-faq
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Aiii 31 augustus 2022 15:42
Hopelijk vinden ze binnenkort een MacOS dev, ik zit al een tijdje vast op 4.3.9. omdat dat de laatste versie is die niet iedere vijf seconden de Permission Request voor access naar external drives triggered.
loekf2 @Aiii31 augustus 2022 17:15
Die zat idd in 4.4.4 RC1_2. Ik zie nu op Github dat de disk access code van 4.3.9 in 4.4.4 RC1_2 *en* 4.4.5 zit. Dus het issue van corrupte files nadat je files naar een andere disk copieert zou opgelost moeten zijn. Dat was een reden voor mij om weg te blijven van 4.4.x.
loekf2 @Aiii31 augustus 2022 21:22
Niet opgelost dus
Commandor1961 31 augustus 2022 23:13
zit er nog geen darkmode in ?
japie06 @Commandor19611 september 2022 09:00
Je kan thema's downloaden die dark mode hebben.
slechtvalk 31 augustus 2022 17:31
Dit is de eerste versie sinds 4.3.9 die bij mij weer goed werkt.
elmariachi 1 september 2022 09:29
Zit er al een certificaat in de installer zodat het als een trusted en signed applicatie opgestart kan worden?
Globefrotter @elmariachi1 september 2022 12:16
Daar lijkt het wel op want Comodo plaatst qbittorent na de update niet meer automatisch in zijn/haar 'sandbox', wat bij vorige updates wel gebeurde.

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