Versie 4.4.5 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.4 is onder meer de overstap naar libtorrent 2.0 gemaakt, maar er wordt ook nog steeds een versie met libtorrent 1.2 aangeboden. Ook is er een aparte download met een interface die met Qt 6 is gemaakt, die overigens nog wel als experimenteel wordt aangeduid. De release notes voor versie 4.4.5 kunnen hieronder worden gevonden.

qBittorrent version 4.4.5 was released. NOTE: The default builds for all OSs switched to libtorrent 1.2.x ( RC_1_2 ) from 2.0.x ( RC_2_0 ). Builds for libtorrent 2.0.x are also offered and are tagged with RC_2_0 . The switch happened due to user demand and perceived performance issues. If until now you didn't experience any performance issue then go ahead and use the RC_2_0 builds. MACOS: The macOS version is not well supported, because we don't have active macOS developers/contributors. The project is in need of macOS developers. If you are a macOS developer willing to help, just go to our bug tracker for a list of macOS related issues. Or try to fix bugs that you yourself have discovered and annoy you. qBittorrent version 4.4.5 changelog: BUGFIX: Fix missing trackers when adding magnet link. Affects libtorrent 2.0.x builds