Versie 4.4.4 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.4 is onder meer de overstap naar libtorrent 2.0 gemaakt en is er een aparte download met een interface die van Qt 6 gebruikmaakt, die overigens nog wel als experimenteel wordt aangeduid. In versie 4.4.4 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed: Correctly handle data decompression with Qt 6.3

Fix wrong file names displayed in tooltip

Fix incorrect "max outgoing port" setting

Make working set limit available only on libtorrent 2.0.x builds

Try to recover missing tags RSS: Clear RSS parsing error after use WebAPI: Set HTTP method restriction on WebAPI actions Windows: Work around application stuttering on Windows

NSIS: Update Portuguese, Italian, Korean, Latvian translations Linux: Improve D-Bus notifications handling macOS: Open destination folders on macOS in separate thread