Software-update: qBittorrent 4.4.4

qBittorrent logo (80 pix) Versie 4.4.4 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.4 is onder meer de overstap naar libtorrent 2.0 gemaakt en is er een aparte download met een interface die van Qt 6 gebruikmaakt, die overigens nog wel als experimenteel wordt aangeduid. In versie 4.4.4 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed:
  • Correctly handle data decompression with Qt 6.3
  • Fix wrong file names displayed in tooltip
  • Fix incorrect "max outgoing port" setting
  • Make working set limit available only on libtorrent 2.0.x builds
  • Try to recover missing tags
RSS:
  • Clear RSS parsing error after use
WebAPI:
  • Set HTTP method restriction on WebAPI actions
Windows:
  • Work around application stuttering on Windows
  • NSIS: Update Portuguese, Italian, Korean, Latvian translations
Linux:
  • Improve D-Bus notifications handling
macOS:
  • Open destination folders on macOS in separate thread

Versienummer 4.4.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website qBittorrent
Download https://www.qbittorrent.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 24-08-2022 07:39
7 • submitter: 1DMKIIN

24-08-2022 • 07:39

7

Submitter: 1DMKIIN

Bron: qBittorrent

Update-historie

10-07 qBittorrent 5.2.3 0
16-06 qBittorrent 5.2.2 2
26-05 qBittorrent 5.2.1 10
04-05 qBittorrent 5.2.0 14
20-11 qBittorrent 5.1.4 5
11-11 qBittorrent 5.1.3 12
07-'25 qBittorrent 5.1.2 3
06-'25 qBittorrent 5.1.1 39
04-'25 qBittorrent 5.1.0 20
04-'25 qBittorrent 5.0.5 7
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Reacties (7)

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Randfiguur 24 augustus 2022 16:08
Blijf het gek/jammer vinden dat na opnieuw starten van qB regelmatig opeens nieuwe peers gevonden worden bij minder populaire torrents, terwijl het verkeer de uren ervoor heel laag of afwezig kan zijn. Maar lijkt me dat zoiets eerder aan het bittorrentprotocol zelf ligt?
Jacco011 @Randfiguur24 augustus 2022 16:21
Heb dat laatst met 4.3.9 gehad, na 4 dagen had ik bijna geen verkeer meer. Na een restart ging alles weer als een speer.
Heb je het al geprobeerd op te lossen met "Force Reannounce"?
Randfiguur @Jacco01124 augustus 2022 16:30
Daar heb ik in het verleden weleens mee gespeeld, toen had het weinig effect. Maar qB announcet zelf al regelmatig genoeg, ik dacht elk halfuur? En trackers kunnen je blocken als je die functie misbruikt, denk ik.
Ortep @Jacco01124 augustus 2022 17:50
Dat is bijna standaard met qbittorrent. Toen ik het nog gebruikte had ik een timer die iedere 24 uur een restart deed. Dan bleef hij werken. Anders stond alles na max een week stil.

[Reactie gewijzigd door Ortep op 24 juli 2024 05:54]

faxityy @Randfiguur25 augustus 2022 09:35
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/17595
Zijn wel meerdere issues nog...

Qbittorrent is een goede cliënt maar de nieuwe updates zijn heel erg vaak broken.
Veel hoarders die ik weet zitten pinned op versie 4.3.9.
robin1979 24 augustus 2022 11:13
Op MacOS al sinds 4.4.x een vervelende bug die het hele qBittorrent proces bevriest, en zelfs het systeem in een dusdanige toestand weet te brengen dat het herstarten niet meer werkt..

https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/16763

Lijkt nog steeds niet opgelost met deze versie, weer terug naar 4.3.x
LEX63 24 augustus 2022 17:58
De interface van het programma komt een beetje oubollig over toch is het een fijn en stabiel programma om mee te werken.

Zelfs hele trage downloads met een snelheid van enkel kilobytes komen langzaam maar zeker af.

[Reactie gewijzigd door LEX63 op 24 juli 2024 05:54]


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