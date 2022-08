Versie 15.33 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen ne verbeteringen aangebracht:

New features For Tensor license customers, FIDO-based authentication devices plugged into the local computer can now be recognized and used by the remote computer. Learn more Bugfixes Fixed a bug that sometimes caused an error message when clicking on an existing group chat for the first time, for TeamViewer clients using Italian

Fixed a bug that caused a crash when opening the Advanced page in the TeamViewer options.

Fixed a bug that prevented video content from showing in remote control connections on Windows 7