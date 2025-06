Versie 5.21.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.21.2: Translation completed: Farsi.

TLS / SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1q.

Bug fix: "Hidden files showing toggled" message displays opposite status.

Bug fix: Cannot authenticate to WebDAV server with username containing some special characters. 2095

Bug fix: Checkbox to set permissions recursively on Properties dialog is missing, when changing owner and group is not supported. 2097

Bug fix: .NET assembly type library cannot be used in WSH . 2098