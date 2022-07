Versie 15.32 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen ne verbeteringen aangebracht:

New features Remote terminal sessions can be started now from the Instant Connect bar. Bugfixes Fixed a bug for connections started from the command line, which sometimes resulted in the license not being used.

Fixed a bug in the file transfer that resulted in an error when trying to access a drive that wasn't formatted with NTFS.M