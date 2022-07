NTWind Software heeft versie 5.3.2 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-downmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. In deze uitgave de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for WinSnap v5.3.2: New language file: Finnish

Improved pixelate tool for "small" and "tiny" sizes

Larger button icons on high DPI >200%

Black theme renamed to Gray for clarity

Some other minor improvements and bug fixes