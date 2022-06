Er is een update voor versie 5.03 van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Sinds versie 5.03 is er ook een aparte 64bit-versie van de mediaspeler. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: General: visual appearance of settings window has been updated

Tags: encoding detection algorithm has been improved Fixed: Skin engine - window border flicks on activate/deactivate the window if the "allow per pixel semitransparency" is switched off (regression)

Smart-playlists - null-values of data-time fields are stored to configuration file incorrectly

Plugins - API - album art providers that does not supports for "unknown" interface cannot be registered in repository