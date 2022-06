Versie 5.21.1 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.21.1: Translation completed: Polish.

TLS / SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1p.

/ core upgraded to OpenSSL 1.1.1p. Not offering to create a link to parent directory, when it happens to be selected, when starting to create a link. 2091

Bug fix: Extension options dialog layout broken on systems with multiple monitors with different text scaling. 2090

Bug fix: Failure when starting parallel FTP background transfers. 2093

background transfers. 2093 Bug fix: Directory coloring rules on remote panel do not work. 2094