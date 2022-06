Realix heeft versie 7.26 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.26: Improved support of Intel Arc GPUs.

Added several new GPU models.

Fixed a potential race condition between sensors and summary screen.

Enhanced sensor monitoring on ASUS CROSSHAIR X670E and STRIX X670E series.

Fixed a possible crash when scanning some ASMedia SATA controllers/drivers.

Reduced minimum sensor polling period to 20 ms.

Added monitoring of Thermal Limit percentage for AMD Zen.

Fixed missing CPU Utility and GPU D3D Usage on some non-English Windows systems.

Enhanced sensor monitoring on MSI H610M series.

Added NVIDIA RTX A500, A1000, A2000 8GB, A3000 12GB, A4500, A5500 Laptop.

Added NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM, GeForce MX570 A.

Improved support of AMD Genoa, Bergamo, MI300 (A/C).

Added preliminary support of AMD Turin, Strix Point, Granite Ridge.

Improved support of Intel Sapphire Rapids.

Fixed monitoring of VRM temperature on some ASUS Z690 mainboards without EC.

Improved reporting of memory clock on AMD Cezanne and later APUs.