Versie 5.10 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.10: User interface: After filtering on collections and opening a collection using back twice showed collections multiple times.

IMDb import: Fixed importing tagline and storyline.

IMDb import: Improved import of Genres.

Database: Re-indexing the database with thumbnail renaming could mix up images.

User interface: Poster mode inside a collection crashed when reaching the last movie.

Search: fixed search for missing TV Series episodes.

User interface: Show result for UHD/4K filter in title bar.

Translations Updated Arabic Czech Dutch French German