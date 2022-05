Versie 4.4.3.1 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.4 is onder meer de overstap naar libtorrent 2.0 gemaakt en is er een aparte download met een interface die van Qt 6 gebruikmaakt, die overigens nog wel als experimenteel wordt aangeduid. In deze uitgave is een probleem met de vertalingen verholpen.

Bugfix: Translations were broken with v4.4.3 and now are fixed