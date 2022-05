De ontwikkeling van AIMP versie 5.03 is bij de eerste release candidate aangeland. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Nieuw in versie 5.03 is onder meer dat er nu een 64bit-versie van de muziekspeler is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Playlist: XSPF format became the default playlist format

Playlists: export to XSPF file format Changes: General: localizations has been updated

Playlist: the "start playback" command has been added to context menu of playlist tab that makes easier to resume it playback

Tag editor: online search - discogs - support of the "disk number", "part of compilation", "styles" and "comments" tag fields

Skin engine: compatibility with old skins has been improved Fixed: Installer - no license agreement text is displayed if app is running via RDP

Playlists - M3U8 - entry's title is ignored if the entry has no timestamp

Plugins - scheduler - player jumps one track back after process the "play file" action that has been started by "on end of track" event

Fixed other minor issues