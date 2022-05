Versie 11.21 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. Sinds versie 11.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.21: Support volume GUID as path: \\?\Volume{01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef} (Windows)

Avoid Two-Way conflict when changing folder name upper/lower-case

List hidden warning messages in options dialog

Fixed buffer overflow while receiving SFTP server banner

Create crash dumps even if FFS-internal crash handling doesn't kick in

Log time when error occured, not when it is reported

Swap sides: Require confirmation only after comparison

Updated translation files Changes in FreeFileSync version 11.20: Fixed broken icon scaling on high-DPI displays

Fixed user language set to English after update Changes in FreeFileSync version 11.19: Improved performance for huge exclusion filter lists: linear to constant(!) time

Support sync with Google Drive starred folders

Access "My Computers" (as created by Google Backup and Sync) if starred

Western Digital Mycloud NAS: fixed ERROR_ALREADY_EXISTS when changing case

Added per-file progress for "copy to" function

Have filter wildcard ? not match path separator

Work around WBEM_E_INVALID_NAMESPACE error during installation

Fixed login user incorrectly displayed as root (macOS)

Save Google Drive buffer before system shutdown