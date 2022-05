Adlice Software heeft versie 4.4.1 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 230 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden, de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder ook de programma's installeren als deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In versie 4.4.1 is de ondersteuning voor Windows 11 nu officieel en kan het programma nu ook in het Nederlands worden gebruikt. Aangezien dit de eerste keer is dat UCheck in de downloads voorbij komt laten we hieronder de changelog van de afgelopen paar maanden zien:

Changes in version 4.4.1: Updated to core 6.4.0 Windows 11 official support Logs reduction Minor fixes

Added/Updated translations New: Spanish New: Japanese New: Dutch New: Portuguese New: Brazilian New: Polish New: Italian New: Arabic New: Japanese New: Turkish

Changes in version 4.4.0: Updated to core 6.3.3 Fixed potential memory leak in zip Module Minor fixes

New dashboard page Changes in version 4.3.0: Updated to core 6.3.2 Curl timeout increase Redesigned all command line arguments Minor fixes

Redesigned UIs to better Resized Changes in version 4.2.0: Updated to core 6.3.1 Minor fixes

New marketing page design

New settings page design