Software-update: UCheck 5.6.1.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 5.6.1.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma kan de software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden. De betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan de ondersteunde programma's ook installeren als die nog niet op de computer aanwezig zijn. Het programma zelf heeft ondersteuning voor 263 programma's en via zogenaamde communityupdates zijn dat er vele duizenden meer. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.6.1.0:
  • Updated to core 7.2.0
    • Fixed UCheck issue where downloaded files had invalid extension
    • Minor fixes
  • Minor theme fixes

UCheck

Versienummer 5.6.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-08-2024 16:16 7

16-08-2024 • 16:16

7

Bron: Adlice Software

Update-historie

02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
24-09 UCheck 6.4.1 0
09-'25 UCheck 6.4.0 9
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UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
16 augustus 2024 16:50
Ik vind Ucheck nog steeds behoorlijk tegen vallen. Men schermt met een groot aantal herkende applicaties maar als je goed kijkt:

263 software fully supported (version/update/install)
73279 software from community (version only)

Er worden slechts 263 applicaties echt ondersteund. De overige applicaties zijn "version" only en kunnen niet worden geupdate.
walterworld @Bor16 augustus 2024 17:10
Probeer anders eens PatchMyPC
"Updates over 300 common apps check ✔ including portable apps"

Ben al meerdere jaren een tevreden gebruiker.

[Reactie gewijzigd door walterworld op 16 augustus 2024 17:11]

kondamin @Bor16 augustus 2024 19:36
is het beter dan gewoon winget upgrade --all te doen?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@kondamin16 augustus 2024 20:10
Dat kan voor de zaken die in de winget repository staan. Helaas is dat lang niet alle software die gedetecteerd kan worden en de repository loopt met regelmaat wat achter.
Safetyman @kondamin16 augustus 2024 23:02
Probeer ook eens "winget upgrade --all --include-unknown" via de app PowerShell 7 (x64)
of anders de webpagina:
https://www.techspot.com/downloads/ (al staan de updates qua datum soms door elkaar).
wimhey @kondamin17 augustus 2024 07:10
WingetUI is nu vervangen door UnigetUI
weballey @Bor16 augustus 2024 22:02
Quickinstaller is op dit moment de beste - of minst slechte?.
https://www.quickinstaller.net/
Patchmypc doet nog minder dan ucheck.

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