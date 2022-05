eM Client is een e-mailclient voor Windows en macOS, al loopt het versienummer bij die laatste niet helemaal gelijk. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Sinds versie 9.0.1317.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.0.1708.0: Support for Vivomeeting online meetings

Added Ukrainian localization

Updated japanese, chinese, german and a few other localizations

Fixed a bug with plain text emails with no encoding

Bug fixes Changes in version 9.0.1361.0: Anti Mail Tracking (Pro)

Thread View (Pro)

Undo Send (Pro)

Quick note (Pro)

Avatars in the message list

Message preview

Quick filter

New 'Get Things Done' task view

Resend feature

Toggle Dark and Light Mode button

Inboxes global folder

Limited time sync

Server-side tags

Server-side rules for Gmail

Sync signatures with Gmail

Support for additional online meeting providers (Webex by Cisco, Meetn, GoToMeeting and IceWarp)