Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.68 has been released!

This is a small update that adds features and addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes, including: Added support for strikethrough text using Control+E.

Updated OpenSSL library to v1.1.1n.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Added server login authentication methods ECDSA-NIST256P-CHALLENGE and SCRAM-SHA-256.

Added eye icon to all password editboxes to enable easier editing.

Added "Keep channels open on part" option to Options/IRC dialog.

Fixed nested while loops break/continue bug.

Updated LibZip library to v1.8.0.

Added Do Not Disturb menu item to tray menu.

Fixed /raw PRIVMSG not correctly appending specified @labels to outgoing messages.

Added Copy To Clipboard menu item to System Menu Buffer menu.

Extended Favorites dialog to include sortable headers and network listbox.

Fixed /writeini caching bug for item names that contain equal sign characters.

Fixed nick color list auto-color bug. In total, there have been over 60 changes since the last release.For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.