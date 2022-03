JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2021.3.3 van PhpStorm uitgebracht en de belangrijkste veranderingen en verbeteringen die daarin zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden:

Notable updates in this build: Fixed: IDE freezes and hangs when indexing WSL projects [IDEA-286059]

Added: Ability to generate file name of file templates [IDEA-127570]

Added: Shortcut for switching editor tabs switches projects tabs on Big Sur [IDEA-261595]

Fixed: PuTTY SSH keys (.ppk) support [IDEA-284623]

Fixed: Code style formating for php “Chained method calls” -> “Place ‘;’ on new line” does not work correctly when assigning to variable [WI-62622]

Fixed: Xdebug: “Cannot get property” (since PHP 8.1) [WI-64532]

Fixed: No type inference on instanceof === false [WI-64663]

Fixed: Rename of a promoted property does not change parameter name in another file [WI-64676] The full list of changes is available in the release notes.