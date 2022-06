Versie 11.18 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.18: Add comparison time to sync log when using GUI

Added user-configurable timeout for Google Drive

Consider port when comparing (S)FTP paths for equality

Fixed SFTP key file login error on OpenSSH_8.8p1

Add error details for NSFileReadUnknownError (macOS)

Disable new config button when already at default

Use user language instead of region locale during installation