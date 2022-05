Versie 5.05 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.05: Database: last used database was not always selected.

EAN / UPC import: Improved retrieving movies via UPC / EAN codes.

IMDb import: Improve retrieving English artwork when IMDb serves pages localized (e.g. in Bulgaria).

CSV import: added import of The TVDb Id.

Database: Added tags.

Database: Added 60 fps as framerate.

Database: Improved re-indexing of the database.

Database: Removing unused images could delete collection images still in use.

Print: Movies in collections used the collection name instead of the movie title when printing lists.

Translations: Updated the Arabic, Spanish, French, German, Simplified Chinese and Dutch translations.