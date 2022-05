Versie 15.27 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. Deze uitgave bevat alleen verbeteringen voor gebruik in bedrijfsomgevingen.

New features The session quality setting is now saved individually to the properties of each device or partner in the Computer & Contacts list

New remote session windows now open their previous positions on your screen Bugfixes Changed the location of the crash dump file