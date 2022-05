Versie 8.3.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.3.1 new features and bug-fixes: Fix XML tag adding or mark deletion crash issue. (Fix #11128)

Fix wrong cursor position on opened file & cmdline ‘-n’ param not working regression. (Fix #11131)

Revert “Enable backup on save (simple) feature by default”.

Restore auto-completion insert selection default behaviour (now with both ENTER & TAB as expected). (Fix #11178)

Fix Path Completion not working regression. (Fix #11147)

Fix target directory parameter (/D=) ignored by x64 installer regression. (Fix #11072)

Add icons on function items of auto-completion to distinguish from word items. (Implement #11087)

Fix file dialog “Append extension” checkbox not working on empty folder. (Fix #10436)

Fix link part of Dark Mode Customized tone not persistent issue. (Fix #11095)

Fix NPPM_RELOADFILE not working with converted 8.3 DOS file name (from long file name) bug. (Fix #11106)