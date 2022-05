Versie 1.0.69 van Ventoy is uitgekomen, de vierde release van deze maand alweer en dan tellen we de teruggetrokken versie 1.0.68 nog niet eens mee. Met dit opensourceprogramma kunnen zelfstartende USB-sticks worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 800 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.69: Fix a BUG that NTFS Ventoy show NO ISO found ... (introduced in 1.0.68 which has been deprecated)

(introduced in 1.0.68 which has been deprecated) Support F2 to browse Ventoy self. Notes

to browse Ventoy self. Notes Optimize menu generation speed when browsing files

Skip System Volume Information directory when browsing files.

Vlnk supports files in Ventoy disk reserved space.

Make VTOY_TREE_VIEW_MENU_STYLE also control the browser menu style. (#1439)