Poikosoft heeft versie 10.0 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.0: Updated Silence Removal DSP, now removes the leading and trailing silence with -70 dBFS threshold

Updated MP3 encoder, (re)added explicit Joint Stereo / Stereo mode selection

Windows 11 specific theme improvements

Monkey's Audio [APE] v7.25 update

FDK AAC added more high bit rates up to 512 kbit/s Stereo per user requests