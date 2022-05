Versie 11.17 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.17: Show per-file progress in percent when copying large files

Log app initialization errors

Fixed uncaught exception after installation

Defer testing for third-party buggy DLLs until after crashing

Consider ReFS 128-bit file ID failure states (Windows)

Refer to volume by name: support names including brackets

Support local installation with non-standard home (Linux)