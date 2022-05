JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2021.3.2 van PhpStorm uitgebracht en de belangrijkste veranderingen en verbeteringen die daarin zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden:

We’ve just released a new minor update for PhpStorm 2021.3. You can update to this version from inside the IDE, using the Toolbox App, or using snaps if you are an Ubuntu user. Also, you can download it from our website.

Fixed: IDE freezes and hangs (2021.3.1) on indexing of WSL project [IDEA-286059]

Fixed: Can’t recognize usage of v-model with modelValue required prop in Vue 3 [WEB-50085]

Fixed: Tailwind 3: Completion for classes doesn’t work [WEB-53284]

Fixed: “Post to Bugtracker” action is grayed out for YouTrack [IDEA-266608]

Fixed: CMD+N shortcut doesn’t open generate dialog (MacOS) [IDEA-286810]

Fixed: Create New Test dialog not changing namespace after selecting directory [WI-64512]

Fixed: Completion doesn’t work for properties used as method arguments inserting them as constants [WI-63747]

Fixed: Xdebug: “Cannot get property” (since PHP 8.1) [WI-64532]

Fixed: Cannot determine tool version PHP CS Fixer 3.5.0 [WI-65005]

The full list of changes is available in the release notes.