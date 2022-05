Versie 1.6.10 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6.10 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6.10: Fixed stuck now playing album art with many single tracks in one folder.

Workaround for certain radio serving .pls that 302-redirects to audio/mpeg stream.

Playlist Search: Don't reload view / drop selection if search refresh changed nothing.

Properly focus newly spawned UI Element popup - Library Search etc is now focused if invoked via global hotkey.

Implemented #EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME for HLS internet radio.