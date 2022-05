Versie 5.02 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.02: User interface: Added Collections filter

System: Improved startup without internet connection.

User interface: custom colors of list view were broken.

EAN UPC import: fixed serveral issues with EAN / UPC code lookup.

User interface: Mirroring the backdrop was not saved.

User interface: Fixed displaying full DVD inserts as thumbnail.

User interface: Fixed displaying & character in list view.

User interface: selection was sometimes invisiable after sorting.

User interface: fixed displaying of container column in listview.

User interface: Fixed displaying loan data in details panel.

User interface: Deleting a movie showed an empty space even if show empty spaces was disabled.

User interface: Custom numbering always showed #1 in list view.

Print: Printing a selection could result in extra empty pages.

User interface: check for updates did not properly detect hotfixes.

User interface: Pasting one or movies with Ctrl-V after cut with Ctrl-X doesn't add 'Copy of' as the original is not there anymore.

Database: when merging databases collections, collection artwork and backdrops are now also merged.

User interface: Added Version to the possible columns to show in the list view.

Translations: Updated the Czech, German, Spanish, French, Simplified Chinese and Dutch translations.