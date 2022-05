Versie 15.26 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. Deze uitgave bevat alleen verbeteringen voor gebruik in bedrijfsomgevingen.

New Feature Support for Company Address Book is now available! The Company Address Book allows users to find and contact other users from the same company without adding them to their Computers & Contacts list. This feature must be enabled by a company administrator within the Management Console. Learn more here: Company Address Book - TeamViewer Support