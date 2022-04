Mozilla heeft een update voor versie 96 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 96, die tegenwoordig ook in de Microsoft Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in de audiokwaliteit, is de processorbelasting van de hoofdtaak flink afgenomen en is de beveiliging tegen Cross-Site Request Forgery aangescherpt. Versie 96.0.1 is verder uitgebracht om onder meer een probleem met vpn's onder Windows te verhelpen:

Fixed: Addresses proxy rule exceptions not working on Windows systems when "Use system proxy settings" is set (bug 1749501)

Improvements to make the parsing of content-length headers more robust (bug 1749957)

