Poikosoft heeft versie 9.5.3 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.5.3: New 'modern' Windows 11 File Explorer context menus

Updated 'classic' Windows File Explorer context menus

Added Windows File Explorer context menus to the Microsoft Store version of the App

Changed default 6.1 channel order, surround channels Ls/Rs from Lrs/Rrs (back) to Lss/Rss (side)

Updated Exhale 1.1.9

Fixed Windows 11 selected menu item text from black to white

Fixed MP3 encoder can't convert Mono to Stereo

Other minor improvements