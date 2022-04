Versie 2.35 van ScreenToGif is uitgekomen en inmiddels zijn er ook al twee opvolgers verschenen die enkele kleine problemen verhelpen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-filmbestand. Het programma kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. In versie 2.35 is de overstap gemaakt naar .NET versie 6 en is er nu ook een versie voor apparaten uitgerust met een Arm-processor. De changelog sinds versie 2.34.1 ziet er als volgt uit:

ScreenToGif 2.35.2 Note: If this installer fails to update from v2.34.1 or older, download and run it manually. Fixed: When applying the smooth loop feature from the start, a warning message was appearing, but frames were being removed anyway.

The install process was still failing if you had SharpDx set up before (error 2711). ScreenToGif 2.35.1 Fixed: The install process was failing if you had SharpDx set up (error 2711). ScreenToGif 2.35 What's new? Migration to .NET 6 and project restructuring.

Added support for Arm64 processor architecture.

Smooth loop: Creates a smooth loop by analyzing frames, which is done by comparing to the first/starting one. Fixed: Reduced the chance for a crash when stopping a recording (with DirectX).

Discarding when in manual or interaction capture modes could cause a block scenario.