Versie 1.6.9 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6.9 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6.9: Fixed Properties dialog glitches when scrolling content horizontally.

Fixed Converter setup dialog crash when using mouse forward/back buttons to navigate pages.

Fixed truncated text in Converter at 125% text size.

Fixed bad behavior of stricmp_utf8() function in shared.dll causing incorrect behavior of some components.

Fixed incorrect rendering of some Preferences page elements with Windows 7 classic theme.

Fixed a bug preventing some large folders from being added to playlist correctly.

Worked around apparent incorrect playback of audio tracks beginning with early drum hits with default output settings.

Updated middle-click-scroll marker.

Cleaned up various leftovers from old versions.