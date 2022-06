Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 770 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.62 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.62: VentoyPlugson —— A GUI plugin configurator.

Add default_file option in theme plugin.

Add F5 Tools --> Theme Select menu to switch between themes.

Automatically fix volume abnormal status when do non-destructive install in Windows.

Optimization for FreeBSD boot process.

Optimization for Ventoy2Disk.sh

languages.json update